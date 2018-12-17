Uşak'ta firari uyuşturucu tüccarı yakalandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası olan firari şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında toplam 10 yıl 5 ay hapis cezası olan ve ayrıca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şahıs Uşak Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.