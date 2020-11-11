Uşak'ta geleceğe nefes için 4 bin fidan dikildi

11'de gerçekleşti. Uşak'ta pandemi kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleşen fidan dikiminde 4 bin fidan dikildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve her sene 11 Kasım günü gerçekleştirilecek olan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikim organizasyonu şehir merkezinde bulunan Kalfa Korusu'nda gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın fidan dikmesiyle başlayan etkinlikte 4 bin fidan dikildiği öğrenildi.

Türkiye'de ciddi karşılık bulan bir kampanya olduğunu ifade eden Funda Kocabıyık, “Yeşillenmek anlamında Uşak, zaten yüzde 40'ı ormanlık alan olan bir yer. Bizim için daha daha önemli. Ben bu kampanyaya nefes almak isteyen, Türkiye'nin geleceğini yeşil görmek isteyen, doğayla barışık görmek isteyen herkesin katılımını diliyorum” ifadelerini kullandı.