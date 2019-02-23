Uşak'ta gençlere kitap ve bisiklet hediye edildi

Uşak Belediyesi tarafından hizmete açılan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi, Uşak Sultan Halil Yiğit Ticaret Meslek Lisesi'nin kütüphanesine kitap desteğinde bulunarak şanslı 5 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Uşak'ın çehresini değiştiren örnek projelerden biri olarak 1 Eylül 2018'de Uşaklıların hizmetine açılan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. Bünyesinde diyetisyenlik, yaşam koçluğu, spor eğitmenliği ve ücretsiz bisiklet hizmetleri barındırarak açıldığı günden bugüne 11 bin 200 vatandaşa hizmet veren Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi, sunduğu diyetisyenlik hizmetinin karşılığında yalnızca bir kitap talep ederek ve toplanan kitapları ihtiyacı olan okulların kütüphanesine bağışlıyor.

Sağlıklı Yaşam Merkezi, bu kapsamda toplanan kitaplarla ilk olarak Bitlis'te, daha sonra bazı köy okullarında kütüphane kurulmasını sağlamıştı. Son olarak Merkez'de toplanan kitaplar Uşak Sultan Halil Yiğit Ticaret Meslek Lisesi'nin yeni kurulan kütüphanesine bağışlandı. Okulda Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi'nin diyetisyenleri tarafından öğrencilere Merkez'in hizmetleri ve sağlıklı beslenme konusunda konferans düzenlendi. Konferansa öğrencilerin ilgisi büyüktü.

Düzenlenen etkinliğe Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mustafa Tunay, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Konferans sonunda kurayla 5 şanslı öğrenciye bisiklet armağan edildi.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal, Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan'ın öncülüğünde açılarak, Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizdi. Ünal, öğrencilere ilk olarak Başkan Cahan'ın selamını ilettikten sonra kendi kariyer hayatından bahsederek, onlara motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Ünal'ın konuşmasının ardından yapılan kura ile 5 şanslı öğrenciye bisiklet armağan edildi.

Bağışlanan kitaplardan ve hediye edilen bisikletlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler Başkan Cahan'a teşekkür etti. Konferans toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.