Uşak'ta gençlik yürüyüşü yapıldı

Uşak'ta 19 Mayıs kutlamaları kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş sonrası şarkıcı Yusuf Güney konser verdi.

Uşak Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlamaları kapsamında gençlik yürüyüşü düzenledi. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Atapark'tan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar devam etti. Meydanda devam eden kutlamalar saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kutlamalarda ardından şarkıcı Yusuf Güney, sahne aldı. Meydandakiler, Güney'in şarkılarına eşlik ederek eğlenceli dakikalar geçirdi. Konserin ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık, sahneye çıkıp Güney'e çiçek verdi, kutlamalara katılanları selamladı. Kutlamalara Vali Kocabıyık'ın yanı sıra Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ergüder ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can katıldı.