Uşak'ta gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Uşak'ta 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılma Günü nedeniyle bir okulda Vali Turan Ergün'ün de katılımıyla deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzenlenen tatbikatta Uşak Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Fahri Semiz, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE), AFAD ve Kızılay gönüllüleri de yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği çalınan sirenlerin ardından öğrenciler ve protokol üyeleri sınıflarda deprem pozisyonu aldı. Çalınan ikinci sirenin ardından ise öğrenciler sınıfları tahliye etti. Kontrollü bir şekilde tahliyeleri gerçekleştirin öğrenciler, önceden kendilerine belirlenen alanda toplanarak öğretmenleri tarafından alınan yoklamaya katıldı. Programın ardından okula kurulan stantlarda gönüllüler, öğrencilere afet anlarında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.