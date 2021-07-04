Uşak'ta Gezici Tiyatro son oyununu sahneledi

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Uşak Belediyesi Gezici Tiyatrosu, dün akşam Kalfa Mahallesi’nde sahnelenen oyunla son buldu.
Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Uşak Belediyesi Gezici Tiyatrosu, dün akşam Kalfa Mahallesi'nde sahnelenen oyunla son buldu.
Uşak Şehir Tiyatrosu oyuncularından oluşan ekip, seyircilere çevreye duyarlılığı anlatan “Medusa” oyununu sergiledi. Tiyatro oyunu Çevreköy, Muharremşah, Kuyucak, Ovademirler, Hacıkadem, Yeşilkaraağaç, İkisaray ve Kalfa mahallelerinde sahnelendi.
Gezici Tiyatro, dün akşam Kalfa Mahallesi'nde sahnelenen oyunla son buldu. Uşak Belediyesi'nin vatandaşlar için farklı etkinlikler hayata geçirmeye devam edeceği belirtildi.