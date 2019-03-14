Uşak'ta “Hayalinizdeki Üniversite Meslek Seçimi ve Farkındalık" konferansı

Anadolu Üniversitesi Uşak Temsilcisi Öğretim Görevlisi Ahmet Mıdık, Uşak'ın Banaz ilçesinde üniversiteye adım atacak olan lise son sınıf öğrencilerine yönelik bir dizi konferans düzenledi.

Konferanslarda meslek ve üniversite seçimi noktasında gençlere önerilerde bulunan Mıdık, gençlerin bu önemli dönemlerinde kendilerine yardımcı olmak için üniversite tercih masası kuracaklarını söyledi.

Mıdık tarafından “Hayalinizdeki Üniversite Meslek Seçimi ve Farkındalık” konulu konferanslar 4 lisede verildi. Mıdık lise son sınıfı öğrencileri ile bir araya geldiği konferanslarda Mıdık, hayatlarının dönüm noktasında olan gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere ilk önce kendilerini keşfetmeyi öneren Mıdık konuyla ilgili olarak kendi yaşamından örnekler verdi. Mıdık “ Ben hep hukuk istemiştim ama olmadı puanım yetmedi, iş hayatıma maliyede çalışarak başladım ama bu mesleğin bana göre olmadığını anladım ve çalışarak üniversiteye geçtim. Burada mutluyum işimi seviyorum. Bu sabah buraya gelmek için saat 06;30'da işyerine geldim. Dikkat edin işini sevenin mesaisi olmaz ve başarılı olur” ifadelerini kullandı.

“Her şey yine sizde bitiyor”

Geleceğin meslekleri hakkında bilgiler veren Mıdık öğrencilerin yeteneklerini ve eğilimlerini keşfettikten sonra mesleklerini seçmelerini istedi. Mesleği seçtikten sonra o mesleği yapan kişilerle de konuşmalarını ve mesleğin artılarını eksilerini değerlendirmelerini isteyen Mıdık; “Diploma sahibi olmak meslek sahibi olmak demek değildir. Üniversite sayısı arttı ama nitelikli insan yetiştirme noktasında sıkıntılar var. Her şey yine sizde bitiyor, istediğiniz bir bölümü seçmek bu doğrultuda kendinizi yetiştirmek hayatınızın ilerleyen dönemlerinde başarılı olmanız için büyük bir avantaj olacaktır” Şeklinde konuştu.

Anadolu Üniversitesi hakkında bilgiler veren Mıdık ilk önce örgün öğretim bölümlerin tercih edilmesini istedi. Mıdık, Anadolu Üniversitesi Uşak Şubesi olarak üniversite tercih masası kuracaklarını ve burada ücretsiz olarak bütün öğrencilere yardımcı olacaklarını vurguladı.