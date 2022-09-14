Uşak'ta helikopter destekli operasyonda 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Uşak'ta 19 ekip, 70 personel, 1 narkotik dedektör köpeği ve 1 de helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 12 kişi ekiplerce gözaltına alınırken bu şüpheli şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ayrıca 8 kişinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır çalışmalarını düzenlediği ve 8 kişiyi hedef aldığı şafak operasyonunu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyona 19 ekip, 70 personel, 1 narkotik dedektör köpek ve 1 de havadan destek için helikopter katıldı. Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde 2 bin 300 adet sentetik ecza hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, 4 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen para, 1 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar eroin, bonzai, extacy, ve hint keneviri ele geçirildi. Öte yandan başarılı geçen operasyonda 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 12 kişi ekiplerce gözaltına alınırken bu şüpheli şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ayrıca 8 kişinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.