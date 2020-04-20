İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta iki ev alev alev yandı

Uşak’ın Banaz ilçesindeki bir ikamette elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın büyüyerek bitişiğindeki eve sıçradı.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki bir ikamette elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın büyüyerek bitişiğindeki eve sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Aslan'a ait evde çıkan yangın, evin bitişiğinde oturan kardeş Mehmet Ali Aslan'a ait eve de sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında büyüyen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Banaz İtfaiyesi tarafından müdahale edilen yangın, yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında evler kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.