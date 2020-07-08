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Uşak'ta iki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Uşak Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 sokak satıcısı yakalandı.


Uşak İl merkezinde 2 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla biri kadın olmak üzere 2 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alındı.. Yapılan operasyonda 0,80 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K. (45) ve B.A. (28) uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslar, verilen kararla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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