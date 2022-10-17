Uşak'ta iki yeni okulun temeli törenle atıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde geçtiğimiz senelerde depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkılan 2 okulun yeniden yapımı için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Ergün, yapılan çalışmalarla iki binanın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Düzenlenen temel atma törenine Vali Dr. Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Fahri Semiz, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Vali Ergün, yatırım değerleri yaklaşık 100 milyon TL olan iki okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında hazır olacağını söyledi. Ergün, “Çocuklarımız ve gençlerimiz yarınlarımızın teminatıdır. Onlara yönelik yapılan her yatırım aslında ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Millî Eğitim Bakanlığımız, öğrencilerimize en güvenli ve en donanımlı eğitim ortamlarını hazırlamayı kendine ilke edinmiştir. Deprem tahkikleri sonucunda; ilçemizdeki 2 okul dayanıksız olması nedeniyle yıkıldı. Temelini atacağımız Şehit Tuncay Durmuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ara eleman ihtiyacına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. İhtiyaç duyduğumuz insan kaynaklarına meslek liselerimiz ile hızlıca ulaşmaktayız. Bu liselerimizin önemini artık hep birlikte idrak etmiş durumdayız. Meslek liseleri alın terini ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ortaya koymaktadır” dedi.

Uşak'ta 5 bin öğrenci mesleki eğitim görüyor

Uşak'ta 5 bin 1 öğrencinin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim ve öğretim hayatına devam etmekte olduğun kaydeden Ergün, “İlimizde 4 bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesindeki 10 adet Mesleki Eğitim Merkezinde 3.258 öğrenci öğrenim görüyor. Milli Eğitim Bakanımız ilimize ziyaretinde mesleki eğitimde öğrenim gören öğrenci sayısında Uşak il hedefini 10 bin olarak belirlemiştir. Diploma ve mezunların kendi işyerlerini açma olanakları konusunda işverene destek sağlamaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki okulun temeli dualarda atıldı.