Uşak'ta ilk defa bir mahalle spor kulübü kuruldu

Uşak Karaağaç Mahallesi sakinleri Karaağaç Mahallesi Gençlik Spor Kulübünü kurarak Uşak'ın ilk mahalle futbol takımını oluşturdu.

Uşak Karaağaç Mahallesi sakinleri Karaağaç Mahallesi Gençlik Spor Kulübünü kurarak Uşak'ın ilk mahalle futbol takımını oluşturdu. Karaağaç mahalle konağında düzenlenen toplantıda konuşan kulüp başkanı Halil Özer çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak, spor vasıtasıyla topluma kazandırmak için yola çıktıklarını belirtti. Konuşmasında kurucu üyelere teşekkür eden Özer, "Gençlerin spor yapmasının yanı sıra okuldaki başarılarına da önemsiyoruz. Üniversite öğrencilerimiz bu konuda yardımcı olmak için bizimle temasa geçti. Kulüp olarak bu konuyla ilgili elimizden geleni yapacağız. Ben mahalle sakinlerimizden de bu minvalde yardım istiyorum dedi.

Karaağaç Gençlik Spor Kulübünü kurdukları için başkan ve arkadaşlarına teşekkür eden Uşak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kocabıyık ise, "Mayıs ayında göreve geldiğimde özellikle U-14 yaş grubunda takım çıkarılması ve takım sayısının artırılması için çalışmalar yaptım. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek için kurulan bu kulübe emeği geçen herkese teşekkür ederim. Federasyon olarak da Karaağaç Gençlik Spora maddi yardımımız olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda Karaağaç Mahallesi muhtar adaylarına ve destek için geceye katılan Işık Mahallesi Muhtar Adayı Salim Akkaya'ya forma hediye edildi. Yönetim Kurulu, başkan Halil Özer, 2. başkan Selim Tosun, muhasip fatih Gündüz, üye Faik Selvi, üye Ömür Hamarat'tan oluştu. Takımın teknik direktörlüğünü ise İsmail Erbaş yapacak.