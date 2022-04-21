Uşak'ta ‘İlk Yardıma 64 Adım' projesi

UŞAK (İHA) – Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencileri, sosyal sorumluluk çerçevesinde ‘İlk Yardıma 64 Adım' projesini hayata geçirdi.

Uşak Üniversitesi (UÜ) İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Sezgin'in eğitim verdiği Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi çerçevesinde Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Görevlisi Hatice Sağcan koordinatörlüğünde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4. sınıf öğrencileri Ömer Küçük, Sayalınur Aydın, Beytullah Taner Yaldız, Mehmet Bilal Şamoğlu ile İlk ve Acil Yardım Bölümü 2. sınıf öğrencileri Şerife Demir ve Gülayda Selçuk el ele vererek “Uşak'ta İlk Yardıma 64 Adım” projesini hayata geçirdi.

“İlk Yardım Hayat Getirir” sloganıyla hazırlanan sosyal sorumluluk projesinde, Uşak'ta 64 esnafa ilk ve acil yardım konusunda bilgilendirme eğitimi verilecek. Eğitimler ile birlikte ilk ve acil yardım konusunda bilinçlenmeyi sağlanacak. Öğrenciler, esnafa eğitim ile birlikte konuyla ilgili bilgilendirici el broşürü dağıtacak ve belirlenen yerlere sosyal sorumluluk projesini tanıtan afişler asacak. Öğrenciler aynı zamanda ilk yardım konusunda halkı bilinçlendirmek için bir sosyal deney de gerçekleştirecek.