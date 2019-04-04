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Uşak'ta “internetle barış zorbalıkla savaş” projesi hayata geçirildi

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencileri “internetle barış zorbalıkla savaş” projesini hayata geçirdi.


Bölüm öğrencilerinden Merve Kaya, Yeliz Özbaki ve Ali Yeşilyurt “internetle barış zorbalıkla savaş” adlı projeyi uygulamaya koydu. Proje kapsamında siber zorbalığı, internetin yanlış kullanımı ve bundan kaynaklı çıkabilecek sorunlar ele alındı.


Uşak Hasan Zeki Boz Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileriyle bir araya gelinen projede siber zorbalığın ve buna mağdur kalmanın zorluklarından bahseden Uzman Psikolog Zeynep Yeşilkaya Peker, öğrencilere bu sorunun okul ve sosyal hayatlarında ne sıkıntılar yaratabileceğini anlattı.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nden gelen polis memuru ve toplum destek polis memurları ise siber suçların herhangi bir suçtan farklı olmadığını ve böyle bir durumla maruz kaldıklarında bunu göz ardı etmenin sakıncalarını anlatırken, sanal hayatta ne gibi suçlar doğabileceğine ve yükümlülüklerine değindiler.

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