Uşak'ta işçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

Uşak'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan işçi servisindeki 5 işçi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Ürün Köy ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen A.S. kontrolündeki 42 AHG 167 plakalı kamyona A.T. idaresindeki 64 S 0001 plakalı işçi servisi çarptı. İhbarlar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 5 işçi yaralanırken sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.