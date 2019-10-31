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Uşak'ta işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 10'nun üzerinde yaralı

Uşak’ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10’nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

Uşak'ta bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.


Kaza, Dikilitaş Mahallesi Zümrüt Cami yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 10'nun üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinden çalışmaları devam ediyor.

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