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Uşak'ta kaçak içki operasyonu

Uşak polisi yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve bandrolsüz içki satanlara yönelik operasyonlarını artırdı.


Uşak'ın Ulubey ilçesinde “Kaçakçılıkla Mücadele” kapsamında yapılan çalışmalarda sahte ve bandrolsüz içki satışı yaptığı değerlendirilen şüpheli şahsın işyerinde ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan aramada; 33 şişe bandrolsüz viski, 28 şişe bandrolsüz rakı, 6 şişe el yapımı şarap, 1 şişe bandrolsüz votka, 1 adet faturasız ve ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 16 adet dolu yivsiz av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 1 şahsa 6136 ve 5607 Sayılı Kanunlara muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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