Uşak'ta kaçak içki operasyonu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde “Kaçakçılıkla Mücadele” kapsamında yapılan çalışmalarda sahte ve bandrolsüz içki satışı yaptığı değerlendirilen şüpheli şahsın işyerinde ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan aramada; 33 şişe bandrolsüz viski, 28 şişe bandrolsüz rakı, 6 şişe el yapımı şarap, 1 şişe bandrolsüz votka, 1 adet faturasız ve ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 16 adet dolu yivsiz av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 1 şahsa 6136 ve 5607 Sayılı Kanunlara muhalefetten adli işlem başlatıldı.