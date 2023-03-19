Uşak'ta kaçak tütün operasyonu; binlerce paket makaron ve nargile tütünü ele geçirildi

Uşak'ta kaçak tütüncülere yapılan operasyonda binlerce paket kaçak dolu makaron ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığını belirledi. İş yerine yapılan operasyonda 44 bin700 adet kaçak dolu makaron ve 17 paket kaçak nargile tütünü ve av tüfeği ele geçirildi. İş yeri sahibi ekiplerce gözaltına alındı.