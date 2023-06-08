Uşak'ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'ndeki gıda zehirlemesi

Uşak Valisi Turan Ergün, Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kadının taburcu edildiğini, taburcu olan bazı çocukların tedbir amaçlı hastaneye geri getirildiğini açıkladı.

Uşak'ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 5'i kadın 19'u çocuk toplam 24 kişi yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, hastanede tedavi görenleri ziyaret ederek, durum hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Ergün, ilk etapta 9 çocuğun karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye getirildiği söyleyerek, benzer şikayeti bulunan herkesin hastaneye sevkinin gerçekleştirildiğini belirtti. Vali Ergün, "Durumu takip ediyoruz. Çocukların durumu iyi. Allah'tan hayati tehlike olacak bir durum yok. Hepsine serum tedavisi yaptılar. Çocukların bir kısmı taburcu edilmişti ama gözlem altında tutulsun diye geri getirdik. Burada çocuk doktorlarımızın kontrolünde olacaklar" dedi.

Tedavisi tamamlanan 5 kadının da hastaneden taburcu edildiğini kaydeden Vali Ergün, "Bu tür yerlerde çıkan yemeklerin 72 saat numunesi saklanıyor. 72 saat içindeki bütün yemeklerin numuneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından alındı. Onlar da tahlile gönderildi. Geçmiş olsun diyorum çocuklarımıza" dedi.