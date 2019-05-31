Uşak'ta Kadir Gecesi'nde camiler doldu

Uşak'ta Kadir Gecesi sebebiyle vatandaşlar camileri doldurdu. 600 yıllık Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar geç saatlere kadar ibadet etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı. Ramazan-ı Şerif'in son günlerine rastlayan en kıymetli gecelerden biri olan Kadir Gecesi, tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da eda ediliyor. Kentin birçok caminde yapılan programlara halk büyük bir ilgi gösterdi. Genç yaşlı demeden camiye gelen vatandaşlar, kentin bütün camilerini ve tarihi Ulu Cami'yi doldurdu. Çocuklar ise ellerine aldıkları poşetlerle cami önlerinde ve sokaklardaki ev ve işyerlerini gezerek büyüklerden hediye topladı.