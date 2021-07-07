Uşak'ta kanlı gece; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uşak'ta husumetli olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu aileler sokakta karşılaşarak kavga etti. Kavgada silahların çekilmesiyle 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Olay, Uşak Merkez'e bağlı Köme Mahallesi Yücelti Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Kadir Hayderi (25) ve Ahmet Hayderi (44) önceden husumetli oldukları Amir Bakhtiyari ile sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında kavga çıkmasının ardından Bakhtiyari, yanında getirdiği ateşli silah ile Kadir Hayderi ve Ahmet Hayderi'yi yaraladı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahısları Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boyun bölgesinden vurularak yaralanan Ahmet Hayderi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken göğsünden vurulan Kadir Hayderi'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ayrıca ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.