Uşak'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Uşak'ın yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde mevsimin ilk karı yüksek rakımlı tepelere düştü. Şehir merkezinde soğuk ve don etkili olurken rakımın bin 200'lü rakamlara ulaştığı Paşacık yaylasını adeta bir halı gibi örten kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geneli ormanla kaplı alanlar ve Uşak'taki tek rüzgar tribünlerini barındıran bölgedeki görüntüler göz kamaştırdı.

Drone ve fotoğraflarla kayıt altına alınan bölgede kar yağışı sonrası fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Kar yağışının bölgede önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.