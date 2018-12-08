İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Uşak’ın yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Uşak'ın yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Uşak'ın Banaz ilçesinde mevsimin ilk karı yüksek rakımlı tepelere düştü. Şehir merkezinde soğuk ve don etkili olurken rakımın bin 200'lü rakamlara ulaştığı Paşacık yaylasını adeta bir halı gibi örten kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Geneli ormanla kaplı alanlar ve Uşak'taki tek rüzgar tribünlerini barındıran bölgedeki görüntüler göz kamaştırdı.


Drone ve fotoğraflarla kayıt altına alınan bölgede kar yağışı sonrası fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. Kar yağışının bölgede önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.