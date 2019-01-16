İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

UŞAK (İHA) – Uşak’ta akşam etkili olan kar yağışı sonrası gündüz kartpostallık görüntüler oluştu.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta akşam etkili olan kar yağışı sonrası gündüz kartpostallık görüntüler oluştu.



Geçen senelere nazaran daha çok kar yağışının yaşandığı Uşak ve ilçelerinde güzel manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışı esnasında hayatı olumsuz etkileyen nedenler oluşsa da sonrasında birbirinden güzel kartpostallık görüntüler oluştu. Kar manzarası seyredenleri kendine hayran bıraktırdı. Beyaz örtü doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.