Uşak'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

UŞAK (İHA) – Uşak'ta akşam etkili olan kar yağışı sonrası gündüz kartpostallık görüntüler oluştu.

Geçen senelere nazaran daha çok kar yağışının yaşandığı Uşak ve ilçelerinde güzel manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışı esnasında hayatı olumsuz etkileyen nedenler oluşsa da sonrasında birbirinden güzel kartpostallık görüntüler oluştu. Kar manzarası seyredenleri kendine hayran bıraktırdı. Beyaz örtü doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.