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Uşak'ta karda kayan süt tankeri yolu kapattı

Uşak’ta gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok kazaya da davetiye çıkardı.

Uşak'ta gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok kazaya da davetiye çıkardı. Uşak Üniversitesi üst geçidine çıkmak isteyen bir süt tankeri karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yolu kapattı.


Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 2 SB 885 plakalı süt tankeri, Uşak-İzmir karayolu 5. kilometresi Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü üst geçidine çıkmak isterken kaydı. Kayan tanker bariyerlerin önünde bulunan kaldırıma çıkarak durabildi. Kendi imkanları ile çıkamayan tanker olay yerine gelen bir iş makinesinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile çekildi.


Olayın görgü tanıklarından şehir içi otobüs şoförü Erdal Ok, “Sabah 07.00'de buradan geçtiğimde orada yokuş yukarı duruyordu, herhalde çıkabilirim diye uğraşırken tankerin kupası kaymış, bariyere çarpmış şu an yol kapalı. Yetkililerin haberi var mı bilmiyorum ama herhalde söylemiştir” dedi.


Tanker yaklaşık bir saat sonra kaldığı yerden kurtarılarak yol ulaşıma açıldı.

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