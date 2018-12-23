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Uşak'ta kardeşleriyle birlikte ölü bulunan genç kızın düğün görüntüleri ortaya çıktı

Uşak’ta hayatını kaybeden 3 kardeşten biri olan ve yaklaşık 15 gün önce evlenen Ayşe Özdemir’in düğün görüntüleri ortaya çıktı.

Uşak'ta hayatını kaybeden 3 kardeşten biri olan ve yaklaşık 15 gün önce evlenen Ayşe Özdemir'in düğün görüntüleri ortaya çıktı.


Karaağaç Mahallesi 1. Ada Sokak'ta bir evde meydana gelen olayda Ayşe Özdemir (26), kız kardeşi Hatice Yeşilkuşak (20) ve bedensel engelli erkek kardeşi Ali Yeşilkuşak (15) uyudukları odada ölü bulundu. Kardeşlerden hayatını kaybeden Özdemir'in henüz 15 gün önce evlendiği ve hafta sonu ziyaret için babasının evine geldiği öğrenildi. Özdemir'in eşi ile birlikte düğününde oynarken çekilen ve sosyal medyaya yüklenen videosu ise görenlerin yüreklerini sızlattı.

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