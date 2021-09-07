İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta kayıp kadın için arama çalışmaları başladı

Uşak’ta 2 gün önce kaybolan Ayşe Kurak (53) için arama çalışmaları Jandarma tarafından başlatıldı.

Uşak'ta 2 gün önce kaybolan Ayşe Kurak (53) için arama çalışmaları Jandarma tarafından başlatıldı.


Edinilen bilgilere göre Uşak merkeze bağlı Kaşbelen köyünde yaşayan ve alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Kurak (53) henüz bilinmeyen bir sebepten kayboldu. Ailesi tarafından bulunamayan kadın için Jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar doğrultusunda harekete geçen ekipler 2 gündür kayıp olan kadın için köy ve köy yakınlarında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığından getirilen arama köpekleriyle arama çalışması başlattı. Çalışmalar ekiplerce bütün hızıyla devam ediyor.

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