Uşak'ta kayıp yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Uşak'ta kaybolan 72 yaşındaki adam için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ın Karahallı ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde ikamet Eden Ali Kılınç (72), dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Kılınç'ın yakınları, jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunması sonrasında yaşlı adam için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ayrıca Kılın'ın epilepsi hastası olduğu da öğrenildi.