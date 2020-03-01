Uşak'ta kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 1 yaralı

Uşak'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin ticari taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Ünalan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. S.Ö. yönetimindeki 64 BH 001 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca Küçük Çarşı istikametinden gelen Z.Z. yönetimindeki 64 T 0155 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı. Ekipler tarafından trafiğe kapatılan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde başka bir istikametten seyreden taksiye, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin hızla çarptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle başka yönlere savrulan iki araç, duran araçlara çarpmaktan son anda kurtuluyor.