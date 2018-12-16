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Uşak'ta kış lastiği denetimi

Uşak’ta yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için polis ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

Uşak'ta yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için polis ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.


Ülke genelinde 1 Aralık 2018 tarihinde başlayan yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu sürecince trafik ekipleri denetimlerini artırdı. 1 Nisan 2019 tarihinde sona erecek olan uygulama kapsamında kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi zorlaşan yol koşullarında; güvenli ve kazasız bir yolculuk yapabilmesi için trafik ekipleri kent girişlerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları durdurarak kontrol etti.


Denetimlerde kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.


Emniyet yetkilileri doğru mevsimde doğru lastik kullanılması konusunda da vatandaşları uyardı.

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