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Uşak'ta korkutan çatı yangını

Uşak’ta bir binanın çatısında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Uşak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgilere göre, Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Vali Murat Caddesi'nde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük panik yaşayan vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler ve vatandaşların çalışması sonucu söndürüldü.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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