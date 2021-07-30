Uşak'ta KPSS güvenlik toplantısı düzenlendi

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato odasında düzenlenen toplantıya Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Kılıç, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.

Toplantı sonrası Rektör Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, 2021-KPSS Lisans ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları öncesi, sınavların yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Sınavlarda Covid-19 pandemisi nedeniyle önlemlerin arttırıldığını ve okullarda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemlerinin yapılacağını aktaran Rektör Savaş, “Sınavların gerçekleştirileceği binalarda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacaktır. Sınav günü ÖSYM tarafından adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecektir. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Emniyet görevlilerimiz adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörü ile yapacaktır. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık” dedi.