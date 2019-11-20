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Uşak'ta kubar esrar ele geçirildi

Uşak’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 67 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 67 gram kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takip sonucunda Eşme İlçesi Alabalık Köyü bölgesinde M.A,U.K.,E.G. ve G.Y. isimli 4 şahıs evlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Operasyon sonucu yaklaşık 67 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden G.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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