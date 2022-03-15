Uşak'ta Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi toplantısı yapıldı

UŞAK (İHA) – Uşak'ta Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi ikinci toplantısı, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik makam toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Kuraklık eylem planı ve su yönetimiyle ilgili alınan tedbirler ve yapılan çalışmalara yönelik ilgili kurum müdürlerinin sunum yaptığı toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi toplantımızda; yağışların su kaynaklarımıza etkisi başta olmak üzere su kıtlığına yönelik alınan tedbirleri ve hazırlanan projeleri değerlendirdiklerini kaydetti.