Uşak'ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

Uşak'ta koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 8 hayvanı telef etti.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Uşak merkeze bağlı Kaşbelen köyünde aç kalan kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı. Koyunlarını otlatan Erdoğan Keleş (56), kurtların saldırısı ile şaşkına döndü. 8 koyunu telef eden kurtlar, iki koyunu da yaraladı.

Bölgede çok kurt olduğunu ifade eden Erdoğan Keleş, "Şimdiden sonra bizim için zor. Gece güdümü, gündüz o kadar saldırmıyor ama gece güdümünde çok sarıyor. Bizim 10-15 güne kadar gece güdümüne çıkmamız lazım, asıl zor olan yönü orası" dedi.

Dört yıldır çobanlık yapan Selim Keleş ise, kurtları görmediğini ancak çoban arkadaşlarının birçok kez gördüklerini belirtti. Keleş, “En son Çuhadar köyünden arkadaşlar evlerine giderken iki tanesini görmüşler. Bunlara bir çare bulunması gerekiyor. Dağa kuzu salmıyoruz, korkuyoruz" diye konuştu.

Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, Kaşbelen köyü çevresinde bir kurt salımı yapılmadığını, ormanlık alanların çoğalmasıyla vahşi yaşamın da kendisine yeterli alan bulduğunu ve kurt popülasyonunun bu yüzden arttığını belirttiler.