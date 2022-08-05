Uşak'ta lokantacı, pastacı ve tatlıcı esnafında şeker tedarik sıkıntısı

UŞAK (İHA) – Uşak'ta şeker temin etmekte sıkıntı çeken lokanta, pastane ve tatlıcı esnafının, dışarıdan temin ettikleri ürüne 2 kat daha fazla para ödemek zorunda kaldıkları belirtildi.

Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikasının ellerindeki kısıtlı miktardaki şekeri, randevuyla şeker talep eden esnafa verebildiği ve bunun dışında şeker veremediği öğrenildi. Uşak Lokantacılar ve Aşçılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas, 2 misli fiyatına temin ettikleri şeker yüzünden maliyetlerinin aratacağını ve imecburen ürünlerine zam yapmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Uşak'ta lokanta, pastane ve tatlı imalatı gibi işlerle uğraşan esnafının çok güç durumda kaldığını belirten Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas, “Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikası, bu yıl Uşak dışına da çok şeker verdiği için şu anda stoklarında 1500 ton kadar bir şeker bulunuyor. Bu şekeri de daha önce randevu alan esnafımıza veriyor. Elinde şekeri kalmayan lokantacı, pastaneci ve tatlıcı esnafımızsa ne yapacağını kara kara düşünüyor” dedi.

“Dışarıdan gelen şeker Uşak halkına zam olarak yansıyacak”

Odasında 740 üyenin kayıtlı olduğunu ve hepsinin en büyük girdilerinden birisinin şeker maliyeti olduğunun altını çizen Parlas, “Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikası'ndan 50 kilogramlık bir çuval şekeri KDV ile 710 TL'den temin ediyorduk. Fabrika şeker vermeyince üyelerimiz, başka illerden ve tüccarlardan 50 kilogram bir çuval şekere 1400 TL para ödeyerek temin edebiliyor. Yani şeker fiyatı ikiye katlanıyor. Lokantacılar ve Aşçılar Esnaf Odası olarak, hiç arzu etmiyoruz ancak bu durumda zam yapmak durumunda kalacağız” dedi.

Uşak'ta Mart ayında da şeker krizi yaşanmıştı

Geçtiğimiz Mart ayında da Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikasının il dışına şeker vermesi sonucu benzer sıkıntılar yaşanmış, Uşaklı lokanta, tatlıcı ve catering sahipleri şeker bulmakta büyük sıkıntılar çekmişti. Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas, oda üyesi lokantacı ve tatlıcı esnafının Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikası'ndan ihtiyacı kadar şeker alabilmesi için fabrika yönetimi ile görüşmüş ve üyelerinin ihtiyacı kadar şeker alabilmesi için mutabakata varmıştı.