Uşak'ta ‘Matematik Seferberliği' çalıştayı düzenlendi

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde devam eden ‘Matematik Seferberliği' faaliyetleriyle ilgili olarak çalıştay düzenledi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada; Uşak'ta görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerine yönelik; Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile “Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi” ve “Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim” çalıştayı gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalıştayla ilgili yapılan açıklamada; “Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler iş birliğinde hayata geçirilen ve okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde matematik beceri ve yeterliklerini artırmak; öğrencilerimizin eğlenerek, oynayarak öğrenmelerini sağlamak; tüm kademelerdeki öğretmenlerimizin matematik alanında mesleki gelişimlerini desteklemelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Matematik Seferberliği' dahilinde Uşak'ta birçok etkinlik ve çalışma gerçekleştirildi. Matematik Seferberliği çalışmalarında Bakanlığımızca hazırlanan ‘Matematik Dijital Eğitim Platformu' ilimizdeki öğrenciler ve öğretmenler tarafından etkin şekilde kullanılmaktadır. Platform sayesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlanan animasyon, video, etkileşimli içeriklerle matematiği keşfetme süreçleri; konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi öğrenme süreçleri de etkin şekilde desteklenmektedir. Uşak ilimizde görev yapan ortaokul matematik öğretmenlerine yönelik; Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ‘Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi' ve ‘Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim' çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda akademik alanı matematik olan Uşak Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğretmenlerimizle bir araya geldiler. Ayrıca, okullarımızda matematik farkındalığını olumlu anlamda artırmaya yönelik çok sayıda projeler hazırlanarak uygulanmaktadır” denildi.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise “Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi sevmelerini sağlamak amacıyla ilimizde Matematik Seferberliği dahilinde matematik atölyeleri ve okullarda matematik koridorları kurulmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.