Uşak'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Uşak'ta sepetli motosikletin traktöre arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaza, Uşak - İzmir karayolu üzerinde Çınar rampasında meydana geldi. 64 NL 281 plakalı sepetli motosikletiyle şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Selahattin Türkan, Hüseyin Ayhan kontrolündeki 06 BHE 026 plakalı traktörü sollamak isterken traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Türkan yola savruldu. İhbarlar sonrasında olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol bir süre trafik polisleri kontrolünde tek şeritten ilerlerken yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Türkan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken traktör sürücüsü Hüseyin Ayhan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.