Uşak'ta mobilya atölyesinde yangın

Uşak'ta akşam saatlerinde bir atölyenin çatısında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü.

Uşak Merkez'e bağlı Fatih Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin çatısında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarlar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı müdahale ederek yangını söndürürken yangına ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.