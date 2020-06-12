Uşak'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Uşak'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Eşme-Denizli çevre yolu Yeşilkavak Kavşağı'nda meydana geldi. Veysel Candan (52) idaresindeki 45 KB 8070 plakalı otomobil, Behçet Sosa (37) idaresindeki 64 EG 208 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından kaza mahallinde olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonrası motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.