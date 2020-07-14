Uşak'ta motosiklet kazası; 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta, meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Kaza, Uşak'ta Eşme ilçesine bağlı Armutlu Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kamil Ünal (58), plakası tespit edilemeyen motosikletiyle seyir halindeyken nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolü kaybetti. Kontrolü kaybolan motosikletten düşen sürücü Kamil Ünal ve eşi Ayşe Ünal yola savruldu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesiyle sürücünün hayatını kaybettiği anlaşılırken Ayşe Ünal ise ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.