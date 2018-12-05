Uşak'ta öğrenciler eşyalarını satarak film festivaline sahip çıktı

Uluslararası Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'ne bütçe sağlamak için eşyalarını satışa çıkarttı.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından bu yıl 10-14 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali kapsamında topluluk üyesi öğrenciler ve danışman hocaları etkinlikleri için gereken masrafların karşılanmasına katkı sağlamak için harekete geçti. Kişisel eşyalarını ikinci el olarak Uşak merkezinde bulunan Keyif Sanat Kahvesi adlı mekanda satışa çıkartan festival ekibi bu sıra dışı yöntem neticesinde şu ana dek beklenilenin üzerinde ilgi gördü. Topluluk üyelerinin sabahın erken saatlerinden caffenin kapandığı akşam saatlerine dek dönüşümlü olarak açtıkları ikinci el tezgahında kıyafetler, ev eşyaları, aksesuarlar ve kitaplar alıcılarını bekliyor. 8 Aralık'a kadar sürecek satışlardan sağlanan gelir ile festivalin geçtiğimiz yıl bir ilk olarak başlattığı ve pek çok festivale öncü olduğu uygulaması olan gösterime giren filmlere telif ödemesinin yapılacağını belirten topluluk üyeleri, festivallerine katkı sağlarken aynı zamanda herkesin eleştirdiği ancak müdahale etmekten kaçındığı tüketim toplumu sorunsalına yönelik alternatif bir yöntem geliştirdiklerini söylüyorlar.

Uşak'ın ilk ve tek film festivalini 2014'ten bu yana düzenleyerek kenti her yıl Aralık ayında sinemanın merkezi haline getiren Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu öğrencileri Uşak'ta okuyan öğrencilerin ve Uşak halkının desteğini bekliyor.