Uşak'ta öğrenciler günde 10 bin ekmek üretecek

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, okul bünyesinde kurulumu yapılan ekmek fırını ve üretim merkezinin açılışını yaparak incelemelerde bulundu.

Vali Ergün, Uşakta okulların ekmek ihtiyacını karşılamak için günde 10 bin ekmek üretimi yapacak olan ekmek fırını ve üretim merkezinin hizmet vermeye başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek görevlilere teşekkür etti.

Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Milli Eğitim Bakanlığının destek ve himayelerinde kurulumu tamamlanan ekmek üretim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada incelemelerde bulunan Vali Ergün, yetkililerden burada üretimin tamamen okul öğretmenleri, usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından yapılacağı bilgisini aldı.

Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulumu yapılan ekmek fırınını hizmete açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ergün; “Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen '81 İlde 100 Okulda Fırın Kurulumu' projesi çervesinde Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan fırınımızda öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından yapılan ilk ürünleri görmekten büyük mutluluk duyduk. Günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesiyle faaliyet gösterecek fırının kurulum ve üretim aşamasında katkısı olan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı kutluyorum” ifadesini kutladı.