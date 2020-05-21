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Uşak'ta orman yangını

Uşak’ın Banaz ilçesinde 2 dekarlık ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 dekarlık ormanlık alanda etkili olan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Yangın, Banaz ilçesi Kiraz mevkisinde öğlen saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale için Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede bulunan 5 arazöz, 3 ilk müdahale ve itfaiye aracı ve 1 helikopter ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çevredeki köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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