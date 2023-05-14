İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta oy kullanma işlemleri başladı

Sabah saat 08.

00'da ülke genelinde başlayan oy kullanma işlemine Uşak'ta on binlerce vatandaş katılırken, oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar devam edecek.


Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için Uşak'ta da oy kullanma işlemi başladı. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Kent genelindeki çeşitli okullara oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgeleriyle oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulun koridorlarında kuyruklar oluştu.

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