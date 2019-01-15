Uşak'ta Ozan İbilak Mehmet'i anma programı düzenlendi

Uşak Belediyesi Sanat Akademisi'nin saz eğitmeni Yavuz Turgut'un 3 yıllık özverili çalışması sonucunda ortaya çıkan, Uşak'ın kültürel bir mirası olan İbilak Mehmet'i Anma Konseri gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde belgesel tadında sahnelenen konsere, Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan bizzat katıldı. Kurulduğu günden bugüne çeşitli kültürel faaliyetler gerçekleştiren Sanat Akademisi bir ilke daha imza atarak, İbilak mahlaslı Mehmet Cağfer'in unutulmaya yüz tutmuş eserlerini Uşaklı hemşehrileriyle buluşturdu. Katılımın yoğun olduğu konserde, İbilak Mehmet'in hayatı belgesel niteliğinde sunularak eserleri, Uşak Belediyesi Sanat Akademisi, Şehir Tiyatrosu, Halk Dansları Topluluğu ve Uşak Belediyesi Bağlama Topluluğunun ortak çalışmasıyla izleyenlere sunuldu.

Uşaklı Ozan İbilak Mehmet'in Hüzünlü Hikâyesi

“Kadını çalışkan, erkeği cesur, kültürü zengin Âşıklar Diyarı Uşak. Egenin kalbinde sayısız öyküyü göğsünde yatıran şehir. Uşak tarihinde ozanlık geleceğinin sayısız hikayelerinden yalnızca bir tanesi” olan İbilak Mehmet'in hüzünlü hayat hikâyesi, çeşitli belgesel görüntüleri ve Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından canlandırıldı. Konserde ayrıca Uşaklı ozanın TRT arşive kazandırdığı 8 eseri ve düzenlemesini yaptığı daha birçok esere yer verilirken, Efeleme ve halk oyunlarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatıldı.

Yüzyıllık miras Uşak Kent Tarihi Müzesi'nde

İbilak Mehmet'in torunları Mehmet Cağfer ve Yahya Cağfer'in de katıldı konserde, Uşaklı ozanın tarihi ve kültürel bir mirası olan yüzyıllık bağlaması ve kemanı Uşak Kent Tarihi Müzesi'ne bağışlandı.

Anma gecesinde konuşan Başkan Cahan, 3 yıl önce kurdukları Sanat Akademisi'nin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti. Gecenin Uşak tarihi adına, üstadın en güzel şekilde yâd edilmesi adına önemli bir gece olduğunun altını çizen Başkan Cahan, Uşak'ın Âşıklar Diyarı, Efeler Diyarı ve Yarenler Diyarı olarak pek çok kültürü barındırdığını ve sahip olunan bu değerlerle ne kadar gurur duyulsa az kalacağını dile getirdi. Başkan Cahan 3 yıllık özverili çalışmalarından dolayı gecenin mimarı Sanat Akademisi'nin bağlama eğitmeni Yavuz Turgut'a ve gecede emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini sundu. Başkan Cahan ayrıca konserde yoğun katılımdan dolayı kendine yer bulamayan Uşaklı hemşehriler için anma gecesinin ikincisini vaat etti. Başkan Cahan'ın bu teklifi izleyenler tarafından yoğun alkışla karşılandı.

Uşak'ın kültürel mirası İbilak Mehmet'i Anma Gecesi, çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.