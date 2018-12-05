Uşak'ta özel kısa film gösterimi yapıldı

Genç sinemacılarının çektiği “Kaynama Noktası” kısa filminin Uşak Atatürk Kültür Merkezinde özel gösterimi gerçekleşti, seyirciyle buluştu. Etkinlikte Uşak Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şerif Söyler, Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısı, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarının yanı sıra çok sayıda öğrenci de katılım sağladı. Yönetmenliğini ve sanat yönetmenliğini yapan Onur Ulucanlı, Emre Muslu'nun senaristliğini ve yapımcılığını yaptığı yapım ekibi, sanat ekibi ve görüntü ekibinden oluşan 17 kişinin çalıştığı Kaynama Noktası isimli kısa filmi özel gösterimi Uşak halkı tarafından da ilgi gördü.

2014'ten başlayan Uşak'ın ilk ve tek film festivali bu sene uluslararası olarak gerçekleştirilecek. Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunca düzenlenen festivalin başkanlığını Doç. Dr. Murat Sezgin sürdürürken Onur Keşaplı'nın yönetmenliğinde son hazırlıkları devam ediyor. Bu sene uluslararası ölçeğe taşınan film festivali 10-14 Aralık tarihlerinde beşinci kez gerçekleşecek.