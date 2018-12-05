İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta özel kısa film gösterimi yapıldı

Uşak Üniversitesinin öğrencilerinin çektiği kısa film özel gösterim yapılarak seyirciyle buluştu.


Genç sinemacılarının çektiği “Kaynama Noktası” kısa filminin Uşak Atatürk Kültür Merkezinde özel gösterimi gerçekleşti, seyirciyle buluştu. Etkinlikte Uşak Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şerif Söyler, Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısı, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarının yanı sıra çok sayıda öğrenci de katılım sağladı. Yönetmenliğini ve sanat yönetmenliğini yapan Onur Ulucanlı, Emre Muslu'nun senaristliğini ve yapımcılığını yaptığı yapım ekibi, sanat ekibi ve görüntü ekibinden oluşan 17 kişinin çalıştığı Kaynama Noktası isimli kısa filmi özel gösterimi Uşak halkı tarafından da ilgi gördü.


2014'ten başlayan Uşak'ın ilk ve tek film festivali bu sene uluslararası olarak gerçekleştirilecek. Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunca düzenlenen festivalin başkanlığını Doç. Dr. Murat Sezgin sürdürürken Onur Keşaplı'nın yönetmenliğinde son hazırlıkları devam ediyor. Bu sene uluslararası ölçeğe taşınan film festivali 10-14 Aralık tarihlerinde beşinci kez gerçekleşecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.