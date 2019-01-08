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Uşak'ta paletli ambulans hastaların imdadına yetişti

Uşak’ta son iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastaların imdadına kar paletli 112 Acil Yardım ambulansları yetişti.

Uşak'ta son iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hastaların imdadına kar paletli 112 Acil Yardım ambulansları yetişti.



Uşak ve çevresinde yaşanan kar yağışı sonrasında bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yolların kapanması ile yaşanan sağlık sıkıntılarında Uşak 112 Acil Yardım ekipleri özel dizayn edilen kar paletli ambulansla hastalara ulaştı. Çukurağıl, Kaşbelen ve Gökçadal köylerinde acil sağlık hizmeti alması gereken vatandaşlara ekipler kar paletli ambulanslarla kolay ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastalar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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