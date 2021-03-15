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Uşak'ta patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Uşak’ın Eşme ilçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi bulundu.

Uşak'ın Eşme ilçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi bulundu.


Eşme ilçesinde vatandaşlar, harabe bir evin bahçesinde eski tarihten kalma patlamamış havan mermisi buldu. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmaların ardından bomba imha edilerek etkisiz hale getirildi.

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