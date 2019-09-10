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Uşak'ta polis ekipleri internet kafeleri denetledi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince şehrin birçok noktasında internet kafelere, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik kontrol amaçlı uygulama yapıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince şehrin birçok noktasında internet kafelere, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik kontrol amaçlı uygulama yapıldı.


Kentte yeni eğitim öğretim yılının bugün başlamasıyla birlikte, Uşak merkez ilçesi olmak üzere, birçok noktada polis ekipleri internet kafelere, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik, kontrol amaçlı uygulama düzenledi. Yapılan uygulamalarda, internet kafelerde bulunan kişilerin yaş ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin yanı sıra işletmelerin internet filtreleme sistemleri de kontrol edildi.


Vatandaşlar ve işletme sahipleri yapılan uygulamanın gerekli olduğunu dile getirirken ‘'Polis ekipleri gençler için yararlı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Uygulama gayet olumlu, güvenlik için gerekli ve öğrencilerin lehinedir‘' ifadelerini kullandılar.

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