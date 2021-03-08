Uşak'ta polis ve jandarmadan kadınlara karanfilli kutlama

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın vatandaşlara karanfil dağıttı.

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek, Polis ekipleri, Jandarma ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Polis ve Jandarma ekipleri, düzenlenen programla kadın vatandaşların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken kadınlara karanfil verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralları kapsamında gerçekleşen programda konuşan Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Fadime Fazilet Ünver , toplumun temel taşının aile, ailenin ise temel taşının kadın olduğunu belirterek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.